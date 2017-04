McDonald’s cria 1º comercial sem usar seu nome ou logo

São Paulo – Uma marca usa comerciais e campanhas publicitárias para falar de si própria, correto? É a chance de mostrar seu logo, seu nome, seus produtos. Vender o que tem para vender.

Mas o McDonald’s, em sua última campanha nos EUA, decidiu ser “sem marca”.

Nos novos comerciais, não há menções do nome “McDonald’s”.

Os famosos “Arcos Dourados” também não aparecem. Tampouco imagens tentadoras de hambúrgueres ou fritas.

Estrelados pela atriz e comediante americana Mindy Kaling, os vídeos trazem uma maneira curiosa de falar do McDonald’s e da promoção de refrigerantes de qualquer tamanho por apenas um dólar.

Kaling pede que você procure no Google “por aquele lugar onde a Coca-Cola tem um sabor tão bom”. Sim, o resultado vai ser o que você está pensando.

A campanha, digital, não usou nem mesmo o canal oficial da marca no YouTube. Os vídeos foram postados no canal “That place where Coke Tastes SO good”.

A única referência no vídeo são as cores. O vermelho e o amarelo fazem qualquer espectador lembrar da “marca que não deve ser nomeada”.

Confira: