McDonald’s e Sonho de Valsa anunciam parceria com filme romântico

Após o McFlurry Laka com Diamante Negro, o McDonald’s lança em todos os seus restaurantes o McFlurry e o McShake Sonho de Valsa em campanha desenvolvida pela DPZ&T, agência responsável pelo filme para TV, materiais de ponto de venda e out of home.

Para o lançamento se comunicar melhor com o consumidor, houve um social listening que analisou as formas como o brasileiro trata o tema “Amor”, aumentando o potencial de engajamento das redes sociais na campanha.

A partir daí foi criado um comercial que mostra diferentes pessoas carregando objetos inusitados, como balões de coração, um painel com botões de rosa e um gigantesco urso de pelúcia.

Todos esses itens se transformam nas novas sobremesas do McDonald’s ao serem entregues para as pessoas amadas.

Confira:

“Mais do que sobremesas, o McFlurry e o McShake Sonho de Valsa são gestos de amor. Com o conceito criativo ‘Quer provar o seu amor? Então prova’, fazemos um convite para as pessoas se conectarem e homenagearem quem amam através das duas novidades do cardápio do McDonald’s”, afirma Sergio Mugnaini, diretor de Criação Executivo da DPZ&T.

A criação da campanha é assinada por Daniel Motta, Luciano Fonseca e Daniel Mattos, com direção de criação executiva de Sergio Mugnaini.

A direção geral de criação é de Rafael Urenha.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.