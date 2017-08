McDonald’s vaza sem querer imagens de iPhone 8 em nova campanha

São Paulo – O McDonald’s da Austrália pode ter arranjado um problema com a Apple nos Estados Unidos.

A rede de fast food usou, em uma campanha australiana para divulgar seu app de entregas, imagens vazadas do iPhone 8, ainda não lançado.

As imagens foram tiradas do Twitter de Benjamin Geskin, o primeiro a vazar imagens do futuro smartphone da Apple.

Geskin confirmou em seu perfil que as imagens do aparelho eram dele e foram usadas pelo McDonald’s sem sua permissão – e menos ainda com permissão da Apple.

Depois da gafe, a marca trocou imagens da campanha por as de um iPhone mais antigo, mas Geskin postou as imagens originais.

O “erro” acabou gerando benefícios para o McDonald’s australiano: as pessoas começaram a compartilhar a propaganda do app de entrega por conta do iPhone 8.