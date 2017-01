McDonald’s dará 10 mil garrafas do molho do Big Mac amanhã (26)

São Paulo – Que tal levar o famoso (e ultrassecreto) “molho especial” do Big Mac para casa?

Pois o McDonald’s vai dar esse presente para seus clientes amanhã (26).

Nos Estados Unidos, as lojas da marca darão, de graça, 10 mil garrafas com o molho especial do Big Mac.

Para ganhar, os clientes terão de dizer “There’s a Big Mac for that” ao atendente no balcão.

A promoção faz parte da celebração pelos dois novos Big Macs da marca.

A garrafa de número 10.001 será leiloada, com o dinheiro revertido para o Ronald McDonald House Charities.

História

O sanduíche mais famoso do McDonald’s foi criado apenas em 1968.

Em 1975, ele ganhou a sua assinatura única com a chegada do molho especial e seu jingle “Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles em um pão com gergelim”.

Confira a garrafa: