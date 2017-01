Mastercard surpreende turistas aos pés do Cristo Redentor

A Mastercard, por meio da plataforma Surpresas Não Têm Preço, organizou um flash mob surpreendente aos pés do Cristo Redentor.

O objetivo, segundo a marca, é promover a conexão emocional com os consumidores.

Os turistas que visitaram o monumento foram surpreendidos por músicos da orquestra Maré do Amanhã, composta por jovens das comunidades da Maré; e o coral Coro de Câmara do Cristo Redentor.

Confira o filme:

“Eu acredito que surpresas como essa são os verdadeiros presentes, porque têm o poder de despertar a nossa emoção e fazer com que cada coração seja transformado e disposto a mudar a realidade das pessoas que nos cercam. Surpreenda e dê valor a quem está ao seu lado.

Viva intensamente a companhia das pessoas que lhe são queridas”, disse o maestro João Carlos Martins durante a apresentação no monumento.

A plataforma Surpresas Não Têm Preço tem como objetivo surpreender as pessoas em diferentes contextos da vida. “Pode ser algo simples, desde que tenha personalidade e que seja relevante para ser marcante. Experiências inesperadas despertam os sentimentos mais profundos em um contexto único sempre com uma história verdadeira por trás”, explica Beatriz Galloni, VP de marketing no Brasil e Cone Sul.

