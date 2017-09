As marcas e estilistas do SPFW com maior interação nas redes

Na semana passada, todos os holofotes ficaram direcionados para a São Paulo Fashion Week (SPFW), maior evento de moda do Brasil e o mais importante da América Latina.

Em sua 44ª edição, o evento reuniu os principais estilistas e marcas brasileiras que, como de costume, utilizaram as redes sociais para compartilhar cada detalhe com os seus fãs.

Fora das passarelas, a Reserva foi a grande campeã entre as marcas top 10 em crescimento do número de fãs no Facebook durante o período de análise (27 a 31 de Agosto), segundo dados da Socialbakers, líder global em soluções para a otimização de performance nas redes sociais.

Com apenas nove posts, a marca gerou mais de quatro mil interações (reações, comentários e compartilhamentos) e ganhou 1,2 mil novos fãs, ultrapassando a marca de dois milhões de fãs.

A Osklen, marca com o maior número de posts, 48 no total, gerou mais de três mil interações. Já a Animale, apesar de não registrar um aumento significativo em número de fãs, foi a grande campeã em interações, quase 12 mil durante o evento.

“Por ser totalmente visual, o segmento da moda tem utilizado cada vez mais as redes sociais para lançar tendências, principalmente o Instagram, onde as imagens são o grande destaque.

Entre os nossos clientes estão marcas e agências que aproveitam os benefícios da plataforma Socialbakers para captar insights, mapear tendências e mensurar resultados nas redes sociais, otimizando estratégias de investimento e tomada de decisão”, destaca Cassia Messias, country manager da Socialbakers Brasil.

No Facebook, os vídeos fizeram a vez e estavam na maioria das postagens sobre a 44ª SPFW, enquanto no Instagram, apesar dos posts com imagens ainda serem predominantes, houve grande crescimento das postagens no formato carrossel, quando são publicados até 10 imagens ou vídeos no mesmo post, com rolagem horizontal.

Entre as páginas de personalidades, destaque para a estilista mineira Patricia Bonaldi, que gerou mais de 59 mil interações no Instagram, e a jornalista Lilian Pacce, que costuma compartilhar com os seus fãs todas as novidades da moda e gerou mais de 15 mil interações em 64 postagens no Facebook.

Em todas as plataformas sociais, as páginas oficiais do SPFW registraram um boom de interações, com destaque para o Instagram, que só perdeu para a 41ª edição, em abril de 2016. O Twitter, ao contrário, registrou menos da metade das menções orgânicas das últimas quatro edições.

Na página oficial da SPFW no Facebook, o post mais comentado destacava os looks do desfile da Laboratório Fantasma, enquanto no Instagram o destaque foi a participação da blogueira e maquiadora brasileira Camila Coelho no desfile da estilista mineira Gloria Coelho, e a postagem “A @osklen inspirou-se nas obras de Tarsila do Amaral para compor sua coleção!” foi a mais tuitada.