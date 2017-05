Marca de preservativos faz piada com Operação Lava Jato

Alguns segmentos de marca são mais suscetíveis para o surgimento de mensagens ousadas.

Esse é o caso dos fabricantes de preservativos, que nas redes sociais encontram o ambiente ideal para uma comunicação mais descontraída e, em alguns, até mais “pesada” no quesito humor.

Um exemplo dessa linha de abordagem com o público é a Eros, que utiliza os principais assuntos do momento para gerar buzz com posts de duplo sentido em sua fanpage.

O último deles faz referência a interminável novela da operação Lava Jato.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.