Marca de nozes faz piada em capa de jornal com posse de Trump

São Paulo – Uma marca libanesa resolveu criar um anúncio um tanto inusitado em um jornal local, criando uma ponte hilária entre propaganda e jornalismo.

Aproveitando a posse do presidente americano Donald Trump e a notícia na capa do jornal The Daily Star no sábado (21), a marca de nozes Al Rifai comprou um espaço para seu anúncio.

O anúncio dizia “The world has gone nuts”. “Nuts” se refere a alimentos como nozes e castanhas, mas a expressão também quer dizer “O mundo enlouqueceu”.

Ao mesmo tempo em que vende diretamente seus produtos, há uma piada subentendida com Trump na Casa Branca. No melhor estilo “para bom entendedor…”

A criação foi da agência République, de Beirute.

Segundo a agência, em entrevista ao site AdWeek, a capa se tornou viral na internet do Oriente Médio, com a foto sendo compartilhada mais de 100 mil vezes em poucas horas.

Confira: