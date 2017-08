Lindt faz degustação gratuita de chocolate em SP e Rio

São Paulo – Se você gosta de chocolate e é fã da marca suíça Lindt, certamente vai querer participar desse evento.

A marca promove, em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma degustação gratuita aberta ao público em setembro, a partir desse fim de semana.

Os interessados poderão conhecer mais sobre a elaboração dos chocolates da marca em uma palestra antes da degustação.

O foco serão as trufas Lindor Ball.

O evento “Maître Chocolatier” acontecerá sempre das 10h às 20h.

Primeiro, em São Paulo. No dia 2, acontece no Shopping Iguatemi. No dia 3, no Shopping São Caetano. No dia 23, no Shopping Cidade São Paulo. Finalmente, no dia 24, no Shopping Pátio Higienópolis.

Depois, é a vez do Rio de Janeiro. No dia 9, no Shopping Leblon. Já no dia 10, no Shopping Barra.