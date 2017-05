Knorr lança 1ª campanha no Brasil sobre preparo de seus produtos

São Paulo – Você, provavelmente, já usou um tablete de caldo Knorr na hora de preparar algum prato em casa. Mas você sabe como ele é feito e quais são os seus ingredientes?

Pela primeira vez no Brasil, a Knorr, da Unilever, lança uma campanha que apresenta em detalhes como os seus caldos são preparados.

A campanha “Mãos Invisíveis”, divulgada hoje (12) nas redes sociais da marca, foi gravada em Mendoza, na Argentina.

As imagens mostram o plantio e colheita de diversos vegetais em fazendas sustentáveis. Dali, mostram o processo de desidratação e como os caldos chegam até a mesa dos consumidores brasileiros.

A marca lançou a campanha de modo a aproveitar o Dia das Mães desse ano.

Como muitas mulheres e mães participam da cadeia produtiva, o vídeo mostra um pouco da história dessas trabalhadoras e traz alguns depoimentos.

As imagens foram gravadas e editadas entre o fim de abril e o começo de maio.

Assista:

Marcella Puglia, diretora de Marketing da Knorr, em conversa com EXAME.com, explica que os consumidores estão cada vez mais exigentes e querem saber em detalhes como é feito o que consomem.

“A marca diagnosticou que havia um desconhecimento dos consumidores sobre a composição do caldo Knorr e como ele era feito”, explica.

Assim, segundo ela, a Knorr busca reforçar a transparência perante os consumidores.

Nutrição Sustentável

A campanha de Dia das Mães da marca se insere dentro do conceito de “Nutrição Sustentável”, projeto global da Unilever que estabelece novas metas mundiais sobre nutrição e desenvolvimento sustentável para os próximos anos.

Por exemplo, a empresa ainda não utiliza, em todos os seus produtos e marcas, ingredientes vindos de fontes 100% sustentáveis. Mas a meta é chegar a essa porcentagem.

“Mãos Invisíveis” é uma pequena primeira parte do projeto da marca para os próximos anos envolvendo nutrição e preocupação com o meio ambiente.

Marcella Puglia explica que a Knorr, por exemplo, além de ressaltar que seus caldos são feitos com produtos naturais, tem investido há alguns anos nos produtos com redução de sal.

O uso do caldo Knorr, analisa ela, incentiva o preparo de “comida de verdade” em casa e, assim, uma vida com alimentação mais nutritiva e balanceada.

Prioridades

Um recente estudo da Kantar com consumidores brasileiros mostrou que a preocupação com hábitos saudáveis e com nutrição cresceu.

Em 2016, 52% responderam que a prioridade era, agora, levar uma vida mais saudável. Apenas 42% responderam o mesmo em 2015.

Já para 75%, era importante ter, diariamente, uma maneira de monitorar a própria saúde.

Ao mesmo tempo, a vontade de experimentar novos produtos e serviços caiu muito: de 76% para 65%.

Ou seja: os consumidores recebem melhor um produto que já conhecem, mas que se reformulou e pode significar um produto mais saudável, do que um novo produto desconhecido.