São Paulo – Agora, você poderá beber cerveja Heineken nos restaurantes KFC no Brasil.

As duas marcas selaram uma parceria. Já em abril, as unidades do KFC terão chopp Heineken à venda.

Para celebrar a parceria, o KFC criou uma promoção limitada.

Entre 11 de abril e 9 de maio, quem gastar acima de vinte reais (e, nessa compra, ter um chopp Heineken no meio) concorrerá a duas viagens para Cardiff, no País de Gales, para ver a final da Champions League.