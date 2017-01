Karol Conka é o rosto da nova linha de Avon

A Avon convocou a rapper Karol Conka para ser o rosto de sua nova marca de maquiagem Mark, que chega ao mercado em fevereiro.

Desenvolvida pela J. Walter Thompson, a campanha, #deixesuamarca traz a cantora como protagonista e tem o objetivo de mostrar a versatilidade dos produtos, que foram usados na produção da arte visual de toda comunicação por meio de uma das expressões artísticas mais antigas: a colagem.

A ideia é mostrar como os produtos podem ser usados para que as mulheres criem e recriem usando o próprio rosto como uma obra de arte, em linha com o conceito da marca: “Expresse toda a sua arte, seja a sua própria fonte de inspiração”. “Karol Conka reflete essa capacidade de reinvenção o tempo todo, expressando a criatividade que as pessoas podem ter”, afirma Renata Leão, que junto com Danilo Janjacomo, assina a direção da campanha pela J. Walter Thompson.

Para explorar ao máximo o apelo criativo das colagens, todas as composições de arte foram feitas junto com a filmagem, que teve a Paranoid como produtora.

Além do filme de 30 segundos, a campanha também conta com outro filme de 30 segundos para a plataforma digital, assim como quatro filmetes de 10 segundos, destacando os produtos: batom líquido, base mousse, máscara big impact e duo de sombras. A comunicação conta ainda com mídia impressa nas revistas Cosmopolitan e Glamour.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.