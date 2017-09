Jaguar Land Rover contrata engenheiros com a “ajuda” do Gorillaz

A Jaguar Land Rover faz a primeira contratação da próxima geração de seus engenheiros eletrônicos e de software por meio de um recrutamento diferente: um desafio de decodificação hospedado no aplicativo da banda Gorillaz.

Daniel Dunkley, inglês de Gloucester de 23 anos, é o primeiro a terminar o desafio de decodificação contratado para trabalhar na montadora. Daniel estava trabalhando como engenheiro de controle numa pedreira de sua cidade.

Suas habilidades de decodificação e software são autodidatas, adquiridas desde a infância por jogar no computador com seu irmão mais velho. Ele começa a trabalhar na sede da empresa britânica dia 2 de outubro como engenheiro de software.

A banda Gorillaz e a Jaguar Land Rover continuam a buscar talentos em todo o mundo.

De 8 a 10 de setembro, o festival Jaguar Land Rover Tech Fest – que acontece na Faculdade de Arte, Design e Tecnologia Central Saint Martins, em Londres – terá um espaço interativo para promover o desafio.

Os interessados em um emprego na empresa podem visitar a garagem pop-up da banda Gorillaz e resolver o desafio que testa habilidades técnicas, pensamento lógico e memória.

Quem quiser testar e ver se está apto, pode acessar o site e tentar resolver o quebra-cabeças, que permite pular a tela inicial e ir direto para a página que explica o processo de recrutamento da empresa.

Noodle, a guitarrista virtual do banda e embaixadora da Jaguar Land Rover, disse: “Pense grande e faça melhor, esse é o meu lema. Faça já o download do nosso aplicativo. Já temos o primeiro contratado”.

Daniel Dunkley disse: “Estou emocionado com o tanto que tem acontecido nos últimos dois meses. Soube pela BBC do desafio do Gorillaz e da Jaguar Land Rover e decidi tentar. Fiz uma entrevista pelo Google Chat e aí fui convidado a ir até a matriz da empresa para falar do meu novo emprego. Fiquei estarrecido por não ter de passar por nenhuma burocracia de preencher papeladas”.

Até o momento, aproximadamente 400 mil pessoas baixaram o aplicativo do Gorillaz. Das 41 mil pessoas que fizeram o desafio, quase 500 quebraram o código.

Veja o vídeo sobre a iniciativa:

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.