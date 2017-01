Jack Daniel’s lança seu próprio café (com aroma de uísque, claro)

São Paulo – Se você gosta de uísque e é fã da marca americana Jack Daniel’s, talvez seja hora de começar a tomar um cafezinho junto de sua bebida.

A marca anunciou, nessa semana, o lançamento de sua linha própria de cafés.

A linha “Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Coffee” foi criada em parceria com a World of Coffee, especialista no grão.

O café, segundo a marca, é um premium 100% Arabica, com torra média.

Detalhe: ele é feito com uma infusão, claro, de uísque Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee Whiskey.

Mas a marca garante que o produto é não alcoólico e não causa nenhum tipo de “efeito”.

A ideia das duas marcas era criar um café de alta qualidade com o aroma e sabor do uísque, junto de notas de caramelo e baunilha.

O novo produto pode ser encontrado na loja online da marca. Há opções em lata e em embalagem plástica, além da versão sem cafeína.

Também há canecas de café da manhã com o logo do uísque.

Confira: