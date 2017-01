Irmãos Coen dirigem novo comercial da Mercedes-Benz

São Paulo – A Mercedes-Benz não poupou dinheiro para criar um comercial épico para o intervalo do Super Bowl, que acontece nos EUA em 5 de fevereiro.

A marca chamou ninguém menos que os badalados Joel e Ethan Coen para dirigir sua campanha.

Os diretores irmãos, vencedores do Oscar e responsáveis por grandes filmes como “Fargo”, “No Country For Old Men” e “The Big Lebowski”, criaram “Easy Driver” para a Mercedes.

O filme se passa em um bar de motoqueiros mal-encarados, cheio de cerveja, tatuagens e brigas.

Ao som do clássico de estrada “Born To Be Wild”, da banda Steppenwolf, há várias referências ao filme “Easy Rider”, de 1969, que marcou gerações ao explorar o universo dos motociclistas.

Ao final, Peter Fonda, um dos atores do filme (ao lado de Dennis Hopper e Jack Nicholson), aparece de surpresa e dirige o seu esportivo GT Roadster, carro do segmento AMG da marca.

A campanha da Mercedes visa trazer mais visibilidade para a marca AMG.

A criação foi da agência Merkley & Partners.

Assista: