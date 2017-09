Ipiranga responde meme que junta sua propaganda com o Trivago

Uma das características mais interessantes da comunicação das empresas nas redes sociais é a maneira como as marcas evoluem em sua capacidade de interagir com o ambiente.

Para ganhar visibilidade, o grande truque muitas vezes é entrar nos assuntos. E aí que mora o desafio, pois qualquer coisa fora de contexto pode interromper ou chatear o consumidor ao invés de engajar.

Difícil mesmo é o tal “mitar” no Facebook, Twitter ou Intagram com uma mensagem inusitada e/ou criativa. O Ipiranga parece ter feito isso ontem (4).

De maneira resumida a história é a seguinte: a página Site dos Menes compartilhou um meme que segundo ela seria “o maior crossover de comerciais do Brasil”.

A figura mostra uma espécie de interação entre o Caipira de Ipiranga e o garoto propaganda clássico da Trivago.

De quebra, a imagem ainda faz referência daquele recurso visual que congelava as pessoas na icônica novela da Globo, Avenida Brasil.

Confira abaixo o post e o comentário do Posto Ipiranga, altamente elogiado pelo público. Ao que tudo indica, a marca entrou na brincadeira no timing e com contexto:

