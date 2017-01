Internet pede recompensa a manobrista que ajudou jovem no Paris 6

Depois de uma força-tarefa nas redes sociais para encontrar a mulher que caiu durante a enxurrada em frente ao Paris 6, a rede de restaurantes resolveu não só dar uma “noite de estrela” para ela, mas também um “VIP vitalício”, que daria acesso a todas unidades do Paris 6 em todo o mundo.

O vídeo em que “Nathalia A.” (como ela se identificou) tenta atravessar a rua e acaba sendo levada pela força da enxurrada no último domingo (15) se tornou viral e, já no dia seguinte, o dono do restaurante, localizado na rua Haddock Lobo, em São Paulo, Isaac, fez um post no Facebook para tentar encontrá-la e recompensá-la.

“Na noite de ontem uma jovem que aparentemente dirigia-se ao PARIS 6 CLASSIQUE para jantar, foi vítima do ‘Rio Haddock Lobo’, que se formou em frente ao nosso Bistrô, devido ao forte temporal. Por mais que um de nossos gentis manobristas tenha tentado ajudá-la, a jovem foi derrubada pela força da água. Queremos convidar essa jovem para uma noite de Estrela no PARIS 6, como ela merece”, escreveu no perfil do restaurante.

Nathalia agradeceu a atitude de Isaac na última terça-feira (17). “Parabéns pela atitude, Paris 6, Isaac e toda a equipe que trabalha com você, especialmente o manobrista que gentilmente me segurou. Gostaria de agradecer os comentários daqueles que se preocuparam e dizer que saí ilesa desta queda”, escreveu em uma carta resposta.

Para retribuir a carta de Nathalia, o Paris 6 ofereceu um “VIP vitalício” à jovem.

“Vc (sic.) se tornará uma VIP vitalícia em qualquer PARIS 6 do Mundo! Sua queda na rua poderia ter acontecido com qualquer um de nós. O que não poderia ter acontecido era a viralização de um vídeo satirizando um acidente. A seguir, a publicação oficial da resposta de Nathália A. Reitero meu imenso agradecimento a todas as mensagens de carinho”, escreveu Isaac.

No post, o dono do estabelecimento também agradeceu o manobrista chamado Kleber, que acudiu Nathalia:

“Meu especial agradecimento ao herói da noite, o manobrista Kleber, pelo seu gesto de preocupação e coragem!!!

As pessoas elogiaram a iniciativa do Paris 6 de dar à brasileira um VIP vitalício, mas também cobraram uma recompensa ao manobrista. Segundo eles, Kleber também deveria receber um VIP ou ao menos um jantar pelo gesto:

Queria que transformasse o manobrista em Cliente VIP tbm, @Paris_6 — Miriam Simões (@mirinha_iprb) January 17, 2017

as pessoas reclamando q o paris 6 só falou da mulher q foi carregada pela chuva pq é branca de classe media etc e não do manobrista q ajudou — P. (@overdianna) January 17, 2017

Paris 6 está à procura de cliente levada por enxurrada para oferecer 'noite de estrela'.

O gentil manobrista que a ajudou não receberá nada. — rafucko.com (@rafucko) January 17, 2017

E aí @Paris_6 o manobrista vai ganhar só um obrigado? pic.twitter.com/QQTDv93cRl — EduSarsur #Casur ⚡ (@edusarsur) January 16, 2017

A assessoria de imprensa do Paris 6 informou que a intenção de dar um VIP à jovem era tornar a lembrança menos traumática.

A nota enviada ao HuffPost Brasil enfatiza que Nathalia foi alvo de bullying cibernético e que premiá-la foi uma forma de “alertar a um comportamento massificado completamente nocivo”. Portanto, o manobrista Kleber não será recompensado, pois ele agiu certo e se gesto foi reconhecido pelo estabelecimento.

Veja a íntegra da nota abaixo:

“É importante lembrarmos que a Nathália foi vítima de desmoralização pública. Nossa intenção foi passar a ela uma lembrança menos traumática causada pela viralização de um vídeo não autorizado. Essa era nossa principal mensagem – tanto a ela quanto ao público -, enfatizando o repúdio ao bullying cibernético, que pode causar traumas psicológicos permanentes a quem é vítima. A questão da premiação de um membro da sociedade no exercício da sua solidariedade é muito importante, sim, mas deve ocupar um papel secundário nesse caso, para que a mensagem principal não perca sua força. Nosso objetivo não era expor uma boa ação, mas sim alertar a um comportamento massificado completamente nocivo. A vítima foi ela. O manobrista, e todos nós, temos o dever social de amparar nossas Nathálias.”