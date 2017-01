Instagram adiciona publicidade ao recurso Stories

O Instagram, aplicativo de compartilhamento de fotos e videos controlado pelo Facebook, informou nesta quarta-feira que está trazendo mais de 30 anunciantes para seus recurso Instagram Stories, numa tentativa de aumentar a receita de publicidade.

O Instagram vai se tornar mais importante na manutenção do crescimento em receita de publicidade do Facebook em 2017.

Nas últimas teleconferências de resultados, executivos do Facebook disseram que estão perto de um limite na quantia de anúncios que podem colocar para usuários, que têm sido um dos principais fatores de impulso no crescimento da receita publicitária.

Os compradores de mídia estão otimistas com a capacidade do Instagram de manter o lugar no Facebook, perdendo apenas para o Google, da Alphabet, no mercado de anúncios digitais.

“O Instagram pode ser um componente de receita tão forte para o Facebook como o YouTube tem sido para o Google”, disse Noah Mallin, diretor da agência MEC.

No Instagram Stories, usuários e empresas podem postar uma sequência de fotos e vídeos que desaparecem após 24 horas.

Ele foi lançado em agosto e agora tem 150 milhões de usuários ativos diários, de acordo com Jim Squires, diretor de operações de mercado para Instagram.

O novo produto de anúncio exibirá anúncios em tela cheia intermitentemente à medida que os usuários passam fotos e vídeos nas Instagram Stories.

A empresa está testando a novidade com os principais anunciantes, incluindo General Motors, Nike e Airbnb, que está usando para promover o seu produto Trips on Airbnb