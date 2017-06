Iniciativa da Samsung para deficientes é finalista de Cannes

São Paulo — O projeto “Teatro para todos os ouvidos”, que usa óculos de realidade virtual para legendar uma peça de teatro para deficientes auditivos, é finalista do Festival Internacional de Criatividade de Cannes de 2017, na categoria Innovation Lions (veja a lista completa).

Criada pela Leo Burnett Tailor Made para a Samsung, com produção da Trator Filmes, a iniciativa aconteceu na peça teatral “O Pai”, protagonizada por Fulvio Stefanini, no teatro do shopping Frei Caneca e no Fernando Torres, em SP. A temporada neste último teatro acaba em julho.

Ao usar os óculos Samsung Gear VR, os deficientes auditivos podem compreender tudo por texto, sem a necessidade de um intérprete de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

Em vez de terem uma experiência totalmente imersiva que os venda de tudo que está ao seu redor e os coloca em um ambiente virtual, os deficientes auditivos veem toda a peça com a tecnologia de realidade aumentada, uma camada digital à frente de sua visão. Ou seja, apesar do Gear VR ter sido criado para a realidade virtual (imersão completa), o projeto o utiliza para realidade aumentada–como no jogo Pokémon Go.

Para que isso seja possível, o Gear VR é usado em combinação com o smartphone Galaxy S7. Toda a apresentação é vista pelo aparelho, através da sua câmera.

O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e oferece 10 pares de ingressos para deficientes auditivos e acompanhantes para apreciar o espetáculo.

Em entrevista a EXAME.com, Andrea Mello, diretora de marketing da Samsung, afirmou que a empresa realizou um levantamento junto aos deficientes auditivos no qual constatou-se uma dificuldade de acompanhar o enredo da peça com a tradução em Libras.”Esse projeto reforça a visão da marca, que é oferece para as pessoas a descoberta de novas possibilidades através da tecnologia”, disse Mello.

“Teatro para todos os ouvidos” agora será apresentado ao vivo para o júri da área no festival.

O Festival Internacional de Criatividade de Cannes de 2017 será realizado entre 17 e 24 de junho.

Veja o vídeo de divulgação do projeto.