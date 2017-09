Infográfico mostra o poder das cores no marketing e no dia a dia

A escolha das cores na criação de um projeto, seja logotipo, website ou até mesmo de um uniforme, é muito importante para o sucesso de uma marca.

Pensando nisso, a We Do Logos, maior comunidade de designers da América Latina, fez um infográfico que explica como as cores afetam os seres humanos em suas decisões.

O estudo revela que 93% das pessoas observam o aspecto visual para consumir um produto ou marca, enquanto 6% verificam a textura e 1% escolhem pelo som ou cheiro.

Logotipo, slogan, loja, pintura, ambientação, uniformes e cartões de visita são algumas das formas que as empresas utilizam para se comunicar com o público alvo.

A utilização de cores e elementos gráficos de forma harmoniosa é fundamental para que as pessoas consigam identificar ou associar à marca/produto.

“Ao criar uma identidade visual, temos que fazer um estudo de cores e tipografia para dar suporte à marca/produto e torná-lo forte e memorável ao consumidor”, explica Gustavo Mota, CEO da We Do Logos.

Confira abaixo o estudo completo:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.