Impressoras da Canon regem orquestra em Nova York

A expressão “obra de arte” normalmente não é utilizada para definir equipamentos de escritório. Entretanto, para mostrar que o seu mais novo produto imageCLASS não é uma impressora comum, a Canon desafiou uma orquestra a executar a 7ª Sinfonia de Beethoven lendo as partituras impressas no palco em tempo real através do lançamento da marca.

De acordo com a agência 360i de Nova York, que desenvolveu a ação, a performance não foi sequer ensaiada – na verdade, foi a primeira vez que os músicos e o maestro Eric Hachikian tocaram juntos. As impressoras tiveram que imprimir um conjunto de 70 páginas em sincronia completa na frente do público, ao vivo, no icônico United Palace Theatre.

A façanha exigiu precisão e confiabilidade absoluta na nova linha de impressoras, já que um único erro poderia arruinar a apresentação.

A ação “Printers in Concert” é a primeira da nova campanha “A Different Class of Printers”, que promove a marca no mercado de suprimentos de escritório.

O diretor de criação da campanha é o brasileiro Fabio Seidl.

Confira:

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.