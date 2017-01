IBM apoia a causa LGBT com versão rainbow de sua marca

A diversidade está cada vez mais presente no mundo todo e a intolerância é um artigo inadmissível na visão de milhões de pessoas. Aos poucos, as marcas precisam tomar decisões e dizer de uma vez por todas de qual lado do muro vão escolher ficar.

Mais uma a manifestar apoio a iniciativas de inclusão, a IBM acaba de criar uma versão rainbow de seu logo. A nova imagem será usada pela companhia em programas específicos, para espelhar “o compromisso contínuo com os direitos da comunidade LGBT“, segundo anúncio oficial da empresa divulgado na última sexta-feira (6).

As cores adotadas são as mesmas oito da bandeira desenhada pelo artista Gilbert Baker, que simboliza em todo o mundo o movimento pelos direitos gays desde o final da década de 70.

“A IBM tem orgulho de seu compromisso de longa data em estimular a diversidade, aceitação e inclusão. Nos opomos fortemente contra a discriminação de qualquer tipo e contra qualquer pessoa”, escreveu Lindsay-Rae McIntyre, Chief Diversity Officer da IBM.