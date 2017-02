Heineken “subverte” regra de museus em novo filme

O The Art of Heineken, novo projeto da Heineken, cerveja Premium líder no mundo, acontece a partir do dia 02 de fevereiro, quinta-feira, no MAC (Museu de Arte Contemporânea da USP) em São Paulo, e tem campanha assinada pela agência Publicis.

Com filme, conteúdos digitais e peças gráficas para mobiliário urbano, o trabalho de comunicação começou a ser veiculado ontem (31).

O filme, também criado pela Publicis, brinca com o que pode e o que não pode ser feito habitualmente nos museus.

Dirigida pelo francês Marcel Fougerol (que também já trabalhou em videoclipes de nomes como Jamiroquai, White Stripes e Franz Ferdinand e foi um dos idealizadores dos famosos capacetes do Daft Punk), a produção “Regras” brinca com as normas de comportamento exigidas dentro dos museus tradicionais, contrapondo-as à liberdade e ao mergulho sensorial proporcionados pelo The Art of Heineken.

“O The Art Of Heineken acontece dentro de um museu, mas não é uma exposição tradicional de arte, é uma experiência imersiva e interativa, isso é, a interação do visitante com as atrações é fundamental para o evento e esta característica está presente em toda a campanha”, diz Renata Silva, gerente de marketing da Heineken.

“Traduzimos essa experiência inédita ao consumidor com uma fusão delicada de humor e elegância. Assim, além de mostrar um pouco do que se pode esperar do evento, conseguimos nos manter fiéis ao comportamento da marca”, complementa Domenico Massareto, Chief Creative Officer da Publicis.

Já as peças de OOH usam de inspiração a arte concretista brasileira e estarão expostas no mobiliário urbano durante todo o período do evento.

A criação da campanha é de Tales Lima, Diogo Dutra, Cícero Souza e Jean Guelre, Giovani Baggio, Samuel Normando e Pedro Lazera sob direção de criação de Hugo Rodrigues, Domenico Massareto e Henrique Mattos. A produtora é a Partizan.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal Adnews.