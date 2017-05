Heineken faz pegadinha para quem “mata” trabalho para ver futebol

Heineken, patrocinadora da UEFA Champions League desde 2005, lança um desafio aos fãs brasileiros do campeonato: seguir o fuso horário europeu para assistirem aos jogos ao vivo.

Por meio de social listening, a marca identificou que muitos fãs brasileiros do torneio enfrentam dilemas frequentes quando se trata acompanhar as partidas em real time: os jogos acontecem aqui em horário comercial, com início às 15h45.

Muitos acabam assistindo alguns lances pelo celular ou ainda durante o trabalho, alternando as telas entre uma planilha e o streaming da rodada.

Assim, a marca lança a campanha The Timezone, a história de dois funcionários que, ao serem flagrados pelo RH de sua empresa assistindo sorrateiramente a uma das partidas do campeonato em seus computadores, passam por um momento de tensão quando são convocados para uma conversa formal com o diretor do RH.

Preparados para uma má notícia, são surpreendidos com o convite da Heineken para viverem um dia no fuso horário da Europa, para poderem acompanhar um jogo do campeonato.

Para isso, os funcionários precisam demonstrar seu amor pelo futebol e passar por desafios como acordar de madrugada, almoçar muito cedo e enfrentar o sono durante longas reuniões.

No final, os participantes são surpreendidos pelo ex-jogador e bicampeão da UEFA Champions League Deco, que os premia com um convite especial para a final em Cardiff, no País de Gales.

Confira abaixo o filme da ação e as reações dos colaboradores durante todo o desafio da cervejaria:

A ação, criada pela Publicis Brasil, foi realizada no escritório da marca de pneus Pirelli, que topou entrar na brincadeira.

O vídeo será ativado nas redes sociais de Heineken, convidando os consumidores a viverem no timezone europeu para acompanharem os jogos das semifinais do campeonato.

Para ajudá-los na missão, Heineken criou um hotsite com uma série de serviços e parceiras especiais como agendamento de táxis, delivery de refeições 24h e indicações de bares parceiros com estrutura para transmissão das partidas ao vivo.

The Timezone faz parte da campanha 2017 da Heineken para ativação de seu patrocínio à UEFA Champions League que tem como carro chefe o filme estrelado por José Mourinho, atual treinador do Manchester United e bicampeão da competição.

