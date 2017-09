Heineken cria filmes épicos para mostrar a magia do futebol

Criado no final do século XIX, o futebol é um esporte que desperta paixões e, séculos depois, poucas coisas ainda são mais emocionantes do que um gol na Final de seu time do coração aos 45 minutos do segundo tempo.

Para mostrar como o futebol é épico, a Heineken, patrocinadora oficial desde 2005 da UEFA Champions League, convidou jogadores inesquecíveis e campeões para estrelar superproduções que tentam mostrar a magnitude de seus feitos no coração de algumas pessoas.

Para a estreia da campanha, Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, protagonizou um filme que mescla referências de ficção científica, animes e Assassin´s Creed para tentar explicar a genial cobrança de falta que os zagueiros tentam entender até agora qual bruxaria foi utilizada pelo atacante para fazer a bola passar por baixo da barreira daquele modo.

Como nem só de “dibres” e gols vive o futebol, a cervejaria também homenageia as grandes defesas. No capítulo “O Último Duelo”, dois homens sérios contam seus passos, tomam distância, carregam as armas e um deles dá um tirambaço para servir de alusão à heroica bola defendida pelo goleiro polaco Jerzy Dudek.

Para o último episódio lançado, a gigante holandesa convidou Ruud Van Nistelrooy para mostrar que certos jogos são uma verdadeira caçada e só um jogador inteligente e habilidoso consegue fugir dos oponentes em grande estilo.

Feita pela Publicis Itália, a campanha #ShareTheDrama dirigida por Fredrik Bond busca compartilhar com o grande público um pouco da emoção que os aficionados pelo esporte sentem em lances decisivos. Você acha que ela conseguiu?

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.