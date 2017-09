He-man e Esqueleto recriam cena de Dirty Dancing em comercial

Há muitas maneiras de gerar buzz na propaganda. Uma delas, sem dúvida alguma, é usar personagens famosos do mundo da animação para criar cenas absolutamente inusitadas (que dificilmente seriam criadas originalmente pelos roteiristas dos desenhos).

O site de comparação de preços MoneySuperMarket fez exatamente isso em sua nova campanha.

No filme, o que parece caminhar para um duele entre o He-Man e seu inimigo mortal Esqueleto descamba para uma hilária dança ao som da canção “(I’ve Had) The Time of My Life”, que embalou o final do clássico filme Dirty Dancing.

Será que eles atuaram melhor que Patrick Swayze e Jennifer Grey, casal romântico do antigo longa-metragem? O fato é que o comercial curioso está rodando o mundo.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.