Habib’s entra na “polêmica do grafite” de Doria em novo comercial

Sem medo de entrar em conversas de interesse público de uma maneira inusitada, mesmo quando o assunto é politica, o Habib´s volta a criar uma campanha no timing das discussões.

Desta vez, o novo filme criado pela Publicis aborda a “polêmica do spray” e pega carona no assunto que está mexendo com a cidade de São Paulo.

O webfilm mostra um grafiteiro fazendo arte em um muro. O desenho vem acompanhado de uma frase de “protesto”: “mais quibe e pastel, por favor”.

A brincadeira traz como referência a expressão “mais amor, por favor”, uma das mais vistas e ouvidas por quem mora na capital paulista.

O objetivo do filme é anunciar uma nova promoção da marca. “A inspiração do Habib’s é um assunto que está nas ruas. Nos conectamos com o consumidor por meio de um conteúdo atual e relevante”, explica André Marques, diretor de marketing da marca.

“Criar na velocidade das discussões do consumidor é um dos maiores desafios da comunicação da era digital. Para isso é preciso contar com processos mais ágeis dentro da agência e cliente. Esse foi um objetivo que alcançamos com um muito sucesso neste trabalho”, comenta o CCO da Publicis, Domenico Massareto.

A criação da campanha é de Fred Gerodetti, Paulo Damasceno e Victor Emeka, sob direção de criação de Hugo Rodrigues, Domenico Massareto e Marcelo Delboux. A produção é da Trator com direção de cena de Will Mazzola.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal Adnews.