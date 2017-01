Habib’s ensina esquema para “levar um por fora”

Dando continuidade à sua linha de campanhas divertidas que brincam com temáticas do dia a dia dos brasileiros, incluindo contexto político, a rede de fast food de culinária árabe Habib´s apresenta seu mais novo filme “Esquema Quente”.

Criado pela agência Publicis, com estreia prevista para a próxima quarta (18) em TV, o comercial (também com veiculação na internet) traz dois políticos que descobrem que podem “levar um por fora” no Habib’s.

“O Habib’s se inspira nos assuntos que estão na pauta dos brasileiros para construir uma comunicação que converse diretamente com ele e, ao mesmo tempo, transmita a mensagem de qualidade e preço justo da marca”, comenta André Marques, diretor de criação e marketing da rede.

“O filme devolve ao público, com humor, o senso de justiça abalado com as notícias que nos impactam todos os dias, enquanto o Habib’s dá aos seus consumidores uma vantagem real na forma de um desconto muito significativo em resposta ao delicado momento econômico que vivemos”, afirma Domenico Massareto, Chief Creative Officer da Publicis.

A criação da campanha é de Paulo Damasceno e Fred Gerodetti, sob direção de criação de Hugo Rodrigues, Domenico Massaretoe Marcelo D´Elboux. A produção é de Clóvis Melo, da Cine.

