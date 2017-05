“Geração Canguru” leva cutucada para sair da casa dos pais

O número de jovens entre 25 a 34 anos que ainda moram com os pais, não para de crescer no Brasil.

De acordo com dados do IBGE, a “Geração Canguru”, termo que vem da comparação dos cangurus – só saem da bolsa das mães quando se sentem seguros – “o prolongamento ou o retorno da convivência familiar entre pais e filhos adultos apresentou aumento de 25,3% em 2015”.

Tratando deste insight, a FCB Brasil assina para o portal de imóveis Zap, o projeto “Hint Books“: uma série de livros com dicas para os pais presentearem seus filhos, dando indiretas para que eles busquem seu próprio apartamento.

Para ambientar o filme, obras de domínio púbico do Metropolitan Museum of Art, foram parodiadas e narram três perfis de jovens que ainda não saíram de casa, como aqueles que esperam se casar; os que emendam os estudos e, por isso, não possuem renda e os jovens que não saem de casa porque não sabem se virar sozinhos, o ZAP lança os livros “Ninguém mexeu no meu queijo – As vantagens de morar sozinho em poucos passos: até o lado de fora da casa dos pais”, “A Culpa é dos Estudos – Livros são a porta para o conhecimento. E a de saída da casa dos pais.” e “O Segredo do Lençol de Elástico – Por que a cama se arruma sozinha? Por que a louça some? Por que você ainda mora com seus pais? Desvende esses e outros mistérios”.

O conteúdo dos livros traz, com bom humor, dicas práticas de como cuidar da casa, receitas simples para emergências, ensina como pagar as contas, entre outros assuntos do universo de morar sozinho e ser independente.

No site é possível escolher um dos títulos e optar por receber gratuitamente o exemplar pelo correio ou baixar a versão eBook.

Todos os livros são de autoria da escritora Mariana Carvalho, e trazem dicas ilustradas.

