Fotógrafo de Obama retrata dia de Frank Underwood para Netflix

São Paulo – As imagens do cotidiano do ex-presidente americano Barack Obama eram meticulosamente capturadas pela lente do ex-fotógrafo oficial da Casa Branca, Pete Souza. Depois de oito anos registrando o dia a dia do democrata, Souza ganhou nesta semana um novo “presidente” — o inescrupuloso Frank Underwood (Kevin Spacey), da série House of Cards, da Netflix.

O projeto “Um dia na vida de Frank Underwood” em Washington faz parte de uma campanha de publicidade para o lançamento da quinta temporada do programa, que estreia no dia 30 de maio.

As imagens retratam Underwood e o chefe de gabinete da Casa Branca, Doug Stamper (Michael Kelly), andando de metrô, conversando com eleitores na rua, engraxando o sapato, se deliciando com guloseimas populares, entre outras atividades de uma agenda mais descontraída.

Souza também usou o Instagram para postar algumas imagens, com direito a legendas que incluem certo humor mórbido em referência à eventos que ocorreram no universo de House of Cards em temporadas passadas.

Zoe warned me not to get too close. A post shared by Pete Souza (@petesouza) on May 22, 2017 at 6:32pm PDT

Sobre seu dia com Underwood, Souza disse que “foi um prazer trabalhar com Kevin e Michael e fotografá-los em torno de alguns dos locais mais reconhecíveis de DC”, relata o Daily Mail. Segundo ele, tanto fotografar o verdadeiro presidente quanto o personagem fictício é uma experiência

emocionante.

Spending the day with President Underwood. A post shared by Pete Souza (@petesouza) on May 22, 2017 at 9:18am PDT