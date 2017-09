Filme do iPhone X encanta tanto que faz o aparelho parecer barato

Parece que faz séculos, mas há inacreditáveis 10 anos Steve Jobs mudou a forma que vivemos com o primeiro iPhone lançado em 2007. Para comemorar a primeira década do mobile da Apple, a empresa veio a público nesta terça-feira (12) anunciar a versão 8, 8 plus e o cobiçado aparelho X da última série de smartphones que será disponibilizada pela gigante do Vale do Silício.

Com o surpreendente preço de 999 dólares, a novidade que começará a ser vendida 27 de outubro nos modelos 64 GB e 256 GB, deixou o mercado boquiaberto – e não é só pelo seu valor.

Em um filme alegre e colorido, são apresentados os diferencias do produto: fim do Home Button, tela que ocupa toda a parte frontal, câmeras mais potentes, reconhecimento facial para desbloqueio e a comentada transformação de expressões em emojis. Confira abaixo o animado vídeo que mostra um pouco do que o filho mais novo da revolucionária linha é capaz de fazer: