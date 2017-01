Filme Deadpool cria comercial hilário para tentar chegar ao Oscar

São Paulo – O ator Ryan Reynolds e todas as pessoas envolvidas no filme “Deadpool” (da Marvel e da 20th Century Fox) têm somente um desejo agora: levar o filme à Academia de Hollywood e concorrer a um Oscar (ou mais de um).

O sonho vem em forma de um hilário comercial do estilo “For Your Consideration”, que tenta convencer os membros da Academy of Motion Picture Arts and Sciences a darem uma indicação ao filme.

Em seu Twitter, o astro Ryan Reynolds (no papel principal do anti-herói do título) postou o vídeo da campanha.

Nele, piadas com o próprio filme, sem levar as coisas muito a sério. Mas pedindo votos, claro. Entre os “argumentos” do comercial, estão “42 cartas de rejeição da Fox”, “um vídeo vazado” e “12 minutos de humilhações do elenco na tela”.

Assista:

Ansiosamente aguardado, o filme não decepcionou quando chegou aos cinemas. Arrancou elogios dos críticos e calorosas palmas e vivas dos fãs.

Nas últimas semanas, ele, que poderia não ter saído da categoria de “mais um filme legal de super-herói”, viu suas ambições aumentarem e seu status alcançar outro patamar de sofisticação.

Primeiro, foram as indicações no Globo de Ouro, de melhor filme na categoria “comédia ou musical” e de melhor ator de comédia ou musical para Reynolds.

Não levou ambos os prêmios (tinha “La La Land” no caminho), mas ainda assim um feito e tanto.

Depois, nessa semana, vieram indicações importantes em prêmios específicos e que costumam servir de termômetro para os indicados ao Oscar (que serão anunciados em 24 de janeiro).

“Deadpool” recebeu indicações de: Melhor Roteiro Adaptado no prêmio do WGA (Writers Guild of America); de Melhores Produtores no prêmio do PGA (Producers Guild of America); e de Melhor Diretor Estreante no prêmio do DGA (Directors Guild of America).

Todas essas indicações de peso mostraram que o filme pode concorrer com os gigantes de Hollywood e, assim, valia a pena investir na campanha publicitária.