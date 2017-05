Festa da Heineken na final da Champions será aberta ao público

Depois de driblarem os horários para conseguirem acompanhar os jogos da UEFA Champions League em dias úteis, durante o horário de trabalho, os fãs brasileiros do campeonato são convidados, a partir de hoje (12), para reunirem os amigos e curtirem a festa que a Heineken realiza tradicionalmente para comemorar a partida final, que acontece em um sábado (03).

A The Champions Party acontece a partir das 14h, no Ginásio Mauro Ribeiro, no complexo do Ibirapuera. O evento contará com a transmissão ao vivo do jogo e uma série de atrações musicais de peso como os Djs Bruno Martini, Ariel Freitas, Marcos Zeeba, DJ Elektra, DJ Magal e o coletivo Batuque Digital.

A festa faz parte das ativações referentes ao patrocínio da Heineken ao principal campeonato de futebol europeu que, ao longo dos 11 anos de parceria com a competição, proporcionou campanhas icônicas da marca. “A UEFA Champions League tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil.

Acreditamos que os jogos do campeonato merecem ser vividos da melhor maneira, com Heineken e com amigos. Para isso, criamos a festa para deixar a experiência ainda mais intensa”, explica Vanessa Brandão, diretora de marketing de Heineken.

O evento será um sports bar, idealizado para oferecer aos seus consumidores um momento único, que une espetáculo esportivo, transmitido em diversos de LED, com um line up que complementa o evento.

“No Brasil, o campeonato todo acontece em dias úteis, no horário tradicional de trabalho, o que é um grande desafio para quem acompanha os jogos. A festa é uma experiência única para curtir com os amigos, uma forma de recompensar o esforço dos fãs durante a temporada e proporcionar um momento único, já que a final é o único jogo do campeonato que acontece em um sábado”, completa Vanessa.

