Fandangos ganha versão inédita com farinha integral

São Paulo – Agora você poderá encontrar um Fandangos integral no mercado mais próximo.

A PepsiCo anunciou hoje (12) o lançamento do seu primeiro snack feito com farinha integral.

A nova embalagem do salgadinho ganha tons de marrom e traz “Com Farinha Integral” em destaque.

Os salgadinhos ainda trazem formatos de números, de 1 a 5, em alusão às outras propriedade do alimento como “zero colesterol”, “zero gordura trans” e “assado”.

Segundo a marca, a versão integral do Fandangos também é feita com maior teor de milho e enriquecida com ácido fólico.

A versão de 48g será vendida pelo preço sugerido de R$2,50.