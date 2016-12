Estressados com 2016, consumidores buscam ajuda no YouTube

São Paulo – Crise política, crise econômica, problemas ao redor do globo. Para os brasileiros, 2016 foi um ano bem estressante. Em outros países, o sentimento não é muito diferente.

Um estudo do YouTube que analisa as tendências de Ano Novo descobriu que os consumidores foram atrás de vídeos como uma maneira de driblar o estresse do ano – e que buscar mais paz de espírito está entre as resoluções para a Virada.

Segundo a pesquisa mundial, o tempo de exibição para vídeos antiestresse e de meditação cresceu mais de 80% em relação ao ano passado.

Outro dado bem curioso: foram mais de 10 bilhões de horas assistidas para temas como desenvolvimento de habilidades, produtividade, saúde e bem-estar.

No Brasil, nos últimos doze meses, cresceram buscas no YouTube por temas como “meditação para ansiedade” (+450%), “meditação para iniciantes” (+150%) e “meditação para emagrecer” (+70%).

Mais resoluções

Em parceria com a empresa de inteligência Ipsos, o YouTube também divulgou dados sobre as resoluções de Ano Novo dos consumidores brasileiros.

61% planejam fazer pelo menos uma resolução de fim de ano.

47% dos consumidores dizem buscar no YouTube inspirações para essas resoluções. A mesma proporção usa a plataforma para tentar manter essas resoluções.

Além disso, 73% dos consumidores dizem que sua resolução de Ano Novo 2017 envolve algum tipo de compra.

Segundo o YouTube, em sua plataforma há mais de 450 mil vídeos sobre como mudar de vida.