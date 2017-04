Erick Jacquin apresenta Pomarola Chef com “tômperro” especial

O Chef francês Erick Jacquin é a estrela da nova campanha publicitária da Cargill para sua linha de molho de tomate Pomarola, que chega agora à TV com dois filmes publicitários criados pela agência J. Walter Thompson.

Em ambas versões a assinatura “Pomarola Chef, com você dá molho”, reforça o mote da campanha que é: “Amizade que começa na cozinha é mais gostosa e mais colorida do jeito que você e Pomarola sabem fazer”.

Na versão intitulada “Cantor”, Jacquin mostra que além da cozinha possui também outras habilidades. Já no filme “Presente”, o chef que mantém com o sachê de molho Pomarola uma relação de amizade, traz uma sacola recheada de sabor, com os ingredientes da clássica receita do molho à provençal e do delicado toque brasileiro, recriando a receita para o Pomarola Chef.

Para Clarisse Barreto, diretora de produtos para consumo para Cargill, a escolha por Jacquin faz muito sentido, sendo o encontro entre o requinte dos restaurantes e a forma divertida e leve como se faz comida caseira: “Os filmes traduzem muito bem a escolha do Erick Jacquin para assinar uma linha de produtos Pomarola. Nosso objetivo é levar o sabor do restaurante e o toque sofisticado de um chef renomado para a casa do consumidor de uma forma prática, leve e descontraída. Transformando o ato de cozinhar em puro prazer”.

Para Humberto Fernandez, diretor executivo de criação da J Walter Thopson Brasil:“Quem cozinha sabe que o molho pode ser o segredo de sucesso de um prato e não há pessoa melhor para falar isso do que um chefe de cozinha tão respeitado como Erick Jacquin”.

Além dos filmes de 15 segundos cada, também foram desenvolvidas duas vinhetas para internet.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.