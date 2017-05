Empresa “espalha o amor pelo mundo” com histórias reais

Para espalhar o amor pelo mundo, a Reserva, empresa que nasceu da produção de dois amigos de infância vinda a partir da constatação de que vários homens da academia usavam exatamente o mesmo modelo de bermuda, resolveu comemorar o Dia dos Namorados deste ano com um especial que mostra “histórias de verdade, de gente de verdade”.

Para ativar a campanha, três casais foram convidados a compartilharem suas histórias de amor, liberadas aos poucos pelas redes sociais, cada uma em sua especificidade, sensibilidade e representatividade.

O público também foi instigado a dividir suas histórias com a tag #namoradosreserva.

O primeiro filme, do casal Tati e Paulo, foi liberado em 16 de maio, alcançou, até a manhã desta terça, 30, 99 mil visualizações, 65 compartilhamentos e 949 reações, nenhuma negativa.

Por outro lado, o segundo casal, formado por Victor e Jaime, disponibilizado na última sexta-feira, 26, às 19h alcançou e atingiu muito mais, ainda que algumas poucas opiniões negativas.

Este recebeu 38 mil visualizações, 2.700 reações – 1.700 “amei”, 950 “curti”, 25 “Grr” e 18 “uau” – além de incríveis 356 compartilhamentos.

Além do material preparado para as redes sociais, a Reserva também entrevistou os casais e liberou o conteúdo nestes links aqui e aqui.



Assim que a história do terceiro casal for partilhada, adicionamos por aqui.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.