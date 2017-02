Dove tira sarro de Trump com anúncio cheio de mentiras

São Paulo – Informação está no centro do debate do governo Trump nos Estados Unidos.

A Casa Branca cita números e dados tidos como “fatos alternativos” (a história começou no tal “número de pessoas que foram à posse do novo presidente”).

Fatos e dados, depois, desmentidos ou contestados pela imprensa, cientistas e políticos.

Já Trump acusa, todos os dias, a “mídia” de fabricar “notícias falsas” e inventar coisas para prejudicá-lo (a CNN é um de seus alvos prediletos).

Nessa guerra, a marca Dove resolveu rir um pouco e aproveitou para criar um anúncio um tanto inspirado.

Em Londres, a Ogilvy britânica veiculou um anúncio da Unilever de duas páginas, nos principais jornais do Reino Unido.

Na peça, uma lista de “fatos alternativos” sobre o novo desodorante Dove. Todos fatos absurdos, mas descritos no final como #AlternativeFacts.

Confira o que ele diz:

O novo antitranspirante Dove aumenta o seu QI em 40 pontos.

O novo antitranspirante Dove foi usado, pela primeira vez, por Cleópatra.

O novo antitranspirante Dove planeja o seu próximo feriado.

O novo antitranspirante Dove aumenta o seu sinal de Wi-Fi.

O novo antitranspirante Dove encontrará aquela meia perdida há dois anos.

O novo antitranspirante Dove rima com “laranja”.

O novo antitranspirante Dove ajuda você a relembrar os nomes de parentes distantes em reuniões.

O novo antitranspirante Dove é um ótimo ouvinte.

O novo antitranspirante Dove faz o elevador chegar quando você aperta ferozmente o botão.

O novo antitranspirante Dove conhece um cara que pode colocar você na lista de convidados.