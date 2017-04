Dove traz mulheres reais em fotografias de Mario Testino

São Paulo – Acostumado a fotografar as modelos mais famosas e belas do mundo, o fotógrafo de moda peruano Mario Testino teve um novo desafio na nova campanha da Dove: fotografar a beleza das mulheres reais.

A campanha “Dove Real Beauty Pledge” traz a celebração da beleza individual e a mostra como fonte de confiança, não de ansiedade.

Nas fotografias estão mulheres raramente contempladas nas fotografias de Moda ou preteridas em campanhas publicitárias – como negras, orientais e mulheres com alguma deficiência física.

Participaram da campanha, também, mulheres cujo corpo não seguem as regras impostas por muitas publicações, grifes e marcas.

O ensaio fotográfico foi produzido pela MARIOTESTINO+, a agência criativa de Testino baseada em Londres.

Os 30 retratos produzidos trazem 32 mulheres, entre 11 e 71 anos, de 15 países diferentes.

As fotografias serão exibidas em Nova York, na exposição que comemora os 60 anos da Dove.

Desde 2004, a marca mantém a Campanha para a Real Beleza. Em pesquisas, ela já descobriu que uma grande reclamação é a falta de representatividade e diversidade.

71% das mulheres e 67% das meninas gostariam que publicações e campanhas retratasse mulheres de aparência física mais diversa em termos de raça, idade, forma e tamanho.

Em entrevista à EXAME.com, o fotógrafo Mario Testino falou um pouco sobre seu trabalho com a Dove e como ele enxerga questões como padrões de beleza e corpos retocados via Photoshop.

Depois, confira algumas das imagens produzidas.

Entrevista

Exame – Você pode definir o que é Beleza no século 21?

Testino – A beleza real é uma mistura única do que é externo com a beleza encontrada no interior, mas também é algo que alguém pode sentir – alguém pode ser muito bonito se projeta uma energia positiva. Há, certamente, diferentes estéticas em diferentes tempos, lugares e sociedades. Descobrir isso é muito excitante. Beleza exterior pode ficar chata porque, uma vez que você já a viu, não há mais nada a ser descoberto. A verdadeira beleza vem de dentro e continua a crescer dento de nós.

Exame – Qual a diferença entre fotografar Gisele Bündchen no Rio de Janeiro ou Kate Moss em Nova York e fotografar mulheres que não são modelos em estúdio?

Testino – Muitas delas [mulheres que participaram da campanha da Dove] não sabiam que eu iria fotografá-las até o último minuto. Elas ficaram muito emocionadas quando descobriram. E essa reação me emocionou muito. Mesmo elas sendo mulheres reais e não modelos treinadas, não tive problema em fotografá-las. Foi um exercício bem diferente se comparado com outros trabalhos, mas não tive de mudá-las de maneira alguma, não tive de embelezá-las. Tive, apenas, que trazer a personalidade real delas, o que foi muito interessante. Achei a história de vida delas muito inspiradoras.

Exame – Muitas publicações ainda retocam em excesso as fotografias de modelos. Algumas vezes, criando erros grotescos e gafes hilárias. Por que isso ainda acontece? Como você evita isso em seu trabalho?

Testino – É uma discussão bem traiçoeira. Eu não acredito em retoque para mudar a fisiologia de alguém. Mas retocar não é apenas sobre a manipulação digital. Retocar deveria ser uma ferramenta permitida para realçar o que já existe. Se você quer mudar o cabelo, você corta o cabelo. Isso é retocar. Se você usa maquiagem para realçar o rosto, isso é retocar. Até mesmo ir ao dentista pode ser considerado um retoque. Algumas vezes, quando eu não tenho uma parede da altura que eu quero, eu a aumento digitalmente. Isso também é realçar a fotografia.

Exame – As mulheres da campanha da Dove se comportam de uma maneira diferente no estúdio se comparado com modelos profissionais. Como isso afeta o seu trabalho? Como dirigi-las de modo a criar o efeito almejado pela campanha, de “real beleza”?

Testino – Penso que apenas um sorriso já é o suficiente para você ficar bonito. Nas fotografias, quando todos estão lindos, eles normalmente estão sorrindo. No estúdio, eu me sentei com elas o tempo todo, inclusive na hora de cabelo e maquiagem, e conversei com elas. Tomei café da manhã com elas. Você começa a descobrir quem são.

Fotografias