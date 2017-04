Doritos cria embalagem que toca fitas cassete

Quem viu o primeiro Guardiões das Galáxias da Marvel sabe a importância que a Awesome Mixtape I desempenha na trama e o quanto os espectadores se envolveram com a trilha sonora.

Sabendo disso, a Doritos criou uma impressionante embalagem que possibilita ouvir as músicas selecionadas para o segundo filme da série em um tocador de fitas cassete acoplado ao saquinho.

Segundo informações, o inovador pacote só precisará de um fone de ouvido para que o consumidor curta a música – e os salgadinhos. Para os ansiosos fãs, a venda limitada só ocorrerá a partir de 28 de agosto nas lojas da Amazon.

Em entrevista dada ao Creativity Online, a Doritos disse que a parceria ocorre, pois ela é “uma marca que tem tudo a ver com entretenimento epicamente ousado”.

Para quem se espanta com a criação, já não é primeira vez que a alguma empresa do ramo inova em suas embalagens. No início deste ano, a Frito-Lay criou uma edição especial para o Super Bowl que avisa se você bebeu mais do que devia e ainda chama um Uber com desconto.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.