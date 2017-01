Doria põe Emerson Fittipaldi para divulgar aumento de velocidade

São Paulo – Quem melhor para falar de aumento de velocidade que um ex-campeão da Fórmula 1, não é mesmo?

Essa foi a lógica de João Doria (PSDB), prefeito de São Paulo. Doria escalou o ex-piloto e bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi para a campanha da prefeitura sobre o trânsito paulistano.

Na campanha, o Fittipaldi anuncia a polêmica mudança na velocidade das Marginais Tietê e Pinheiros e promove o programa “Marginal Segura”.

Na propaganda, Fittipaldi fala de segurança no trânsito: “Faça como eu: não use celular dirigindo, respeite o motociclista, o ciclista e o pedestre. E respeite a sinalização. Nas pistas ou no trânsito, quem tem que estar na frente é a vida. Trânsito bom é trânsito seguro”.

As novas mudanças de velocidade (limites reduzidos por Fernando Haddad durante sua gestão) passarão a valer a partir da próxima quarta-feita (25).

A decisão da gestão Doria é polêmica e criticada por especialistas. A redução dos limites de velocidade foram positivas e fizeram com que os acidentes de trânsito caíssem 52% em um ano, entre 2015 e 2016, nas vias.