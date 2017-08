Designer recria embalagens de maneira minimalista

Em um mundo com cada vez mais informação, o designer Mehmet Gozetlik resolveu retornar à simplicidade em seu trabalho “efeito minimalista em um mercado maximalista”.

Além de rever a identidade visual de diversas marcas, o artista também questionou se o público preferia as antigas embalagens poluídas esteticamente ou sua nova versão mais “limpa”.

Em todas as alterações, as 500 pessoas perguntadas preferiram o produto original. Confira abaixo as obras de Gozetlik e diga nos comentários qual versão preferiu:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.