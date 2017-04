Designer acusa Aeroporto do Rio-Galeão de plágio em logo

São Paulo – Uma designer brasileira está acusando o RIOgaleão (nome fantasia do Aeroporto Internacional Tom Jobim) de plágio.

A informação foi dada na coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A designer, que atualmente mora na Holanda, acusa a concessionária que cuida do aeroporto (Odebrecht TransPort, Changi de Cingapura e Infraero) de plagiar o seu trabalho de faculdade no redesenho do logo e identidade visual do aeroporto, feito em 2014.

Ela diz que seu trabalho de conclusão de curso, feito em 2011 na escola de Belas Artes da UFRJ, foi copiado no projeto de nova identidade visual do Galeão, em 2014. O trabalho foi feito pela empresa Ana Couto Branding.

Além disso, quem assina o logo criado para o Galeão seria um ex-colega de faculdade da designer.

Segundo O Globo, o processo corre na 44ª Vara Cível e a profissional pede R$ 50 mil de indenização por danos morais.

Trabalhos

O trabalho da designer, de 2011, traz ondas sonoras de acordo com os ritmos musicais tipicamente cariocas, como bossa nova, choro e samba.

As ondas, coloridas e “em camadas”, remetem às ondas do mar e às paisagens.

O redesenho do logo de 2014 do RIOgaleão traz, aparentemente, o mesmo princípio: três ondas sonoras diferentes (MPB, Funk e Bossa), igualmente coloridas e em camadas.

O desenho remete às ondas das praias e também lembra muito o relevo carioca, como o Pão de Açúcar e o Corcovado.

Veja a imagem que compara os dois trabalhos.

À esquerda, o trabalho da designer. À direita, a identidade visual do aeroporto.