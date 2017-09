Desafio de Felipe Neto faz Magazine Luiza criar viral com memes

Setembro é o mês de aniversário da versão online do Magazine Luiza. Para celebrar a data, o e-commerce criou o “Magalu”, a comemoração particular (e pública) que usou toda sua agilidade e proximidade com o pessoal da internet para incitar o público nas redes sociais a desafiar a própria Luiza Trajano, dona da rede, com um “viral de todos os memes”.

A ideia e toda a estratégia da campanha foram criadas pelo próprio marketing da empresa. A produção do filme ficou por conta da Take4Content.

Toda a ação foi desenhada na temática de ‘desafio’, assunto que é muito utilizado pelos Youtubers e influenciadores digitais.

Com o conceito definido, o próximo passo foi buscar um grande influenciador para participar da dinâmica.

Assim, Felipe Neto, 4° maior Youtuber do Brasil, foi convidado a fazer um filme em seu canal falando sobre os vídeos que as lojas físicas do Magazine Luiza já postam em seus perfis e que já têm grande engajamento no Facebook.

No final do seu vídeo, o próprio Felipe lançou um desafio para a Luiza Helena: ela também fazer um filme nesses moldes, e é claro que ele pediu ajuda para todas as corujas (nome dos fãs dos irmãos Neto) através da hashtag ‘#aceitaluiza’.

Usando diversas referências de memes que viralizaram nos últimos tempos, os funcionários da empresa participaram protagonizando a campanha-resposta.

A versão parodiada de “Vou desafiar você”, do MC Sapão, fala sobre as facilidades oferecidas pelo aplicativo da marca ambientado com a “tentativa de segurar o forninho” (na verdade um microondas), tocha (lembram que ela caiu ao carregar a tocha olímpica?, “John Travolta confuso” até uma “sarrada no ar” (que infelizmente não foi dada por Emerson “Jamaica”, vendedor do Magazine Luiza de Três Corações/MG precursor e responsável pela posterior criação de videos das outras unidades da empresa – o que foi comentado pelas redes sociais).

Segundo Rafael Montalvão, gerente de marketing do e-commerce, a campanha vem sendo um sucesso: “Conseguimos atingir nosso objetivo, que era fazer uma ação divertida para o nosso aniversário.”

Além deste resultado, segundo Montalvão, “o grande barato foi o alto engajamento nas redes sociais e a enorme quantidade de comentários positivos.”

É claro que ele agradece também as ‘corujas’ (fãs dos irmãos Neto) que entraram na brincadeira.

Várias páginas famosas por sua linha editorial cômicas também foram envolvidas para que o filme tivesse forte repercussão, de Whindersson Nunes e Carlinhos Maia ao perfil Sensacionalista.

Veiculado em 10 de setembro, o post atingiu até a manhã desta terça-feira, 12, 5,9 M visualizações, 58 mil reações, 3.817 compartilhamentos e 2,6 comentários.

