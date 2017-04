De tão ridicularizado, comercial da United Airlines sai do ar

São Paulo – As coisas não estão fáceis para a United Airlines.

Depois de diversos problemas, entre eles o grave incidente envolvendo um passageiro, mais um capítulo complicado para a marca.

A United veiculou o seu novo comercial na semana passada, durante sessões de filmes no festival de Tribeca, importante festival de cinema em Nova York e que conta com Robert De Niro como fundador.

Mas a campanha, que divulga a cara e exclusiva “Polaris business class”, foi alvo de intensas risadas e ridicularizações por parte do público.

A cada sessão, a cada transmissão da campanha pré-filme, o público apenas ria, gritava e tirava sarro.

Depois de três dias de piadas, os organizadores do Tribeca e representantes da marca decidiram abandonar o comercial e parar de transmiti-lo no evento, que acaba no próximo domingo (30).

A marca é uma longa parceira do festival.

Assista: