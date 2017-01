Crianças cantam “Epitáfio” em campanha da Unicef

A Isobar Brasil, agência do grupo Dentsu Aegis Network, assinou a nova campanha do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), lançada nesta segunda-feira (23).

Com o mote #AntesQueSejaTarde, a iniciativa da organização busca conscientizar a sociedade quanto à situação de vulnerabilidade em que vivem milhões de crianças e adolescentes, no Brasil e no mundo, e engajar pessoas a se tornarem doadores.

A principal peça da campanha pro-bono é um filme protagonizado por crianças brasileiras, entoando a música “Epitáfio”, do grupo Titãs, que cedeu os direitos autorais da canção especialmente para o Unicef.

O vídeo, produzido pela Isobar em parceria com a Drive Filmes, poderá ser visto em ambiente digital, nas páginas oficiais do Unicef e nas redes sociais.

Ficha Técnica:

Agência: Isobar

VP de Criação: Eduardo Battiston

VP de Negócios e Operações (DF): Eliel Allebrandt

Diretor-Executivo de Criação: Mateus Braga

Diretor de Criação Associado: Vinícius Santos

Criação: Erick Moneró e Gustavo Frazão

Atendimento: Manuela Nascimento

Produção: Renata Cartafina

Produtora: Drive Filmes (RJ)

Aprovação (Unicef): Gary Stahl, Wim Desmedt, Regina Gerbi, Franciele Lima, Lidia Carvalho, Raul Bacelar, Pedro Ivo e Nelson Leoni.