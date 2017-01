Corona e Coca-Cola criticam Trump em comercial

São Paulo – A Coca-Cola e a Corona lançaram comerciais criticando o muro de Donald Trump e ressaltando a beleza em ser latino.

Na campanha “America es Grande”, a Corona afirma que a América não é só um país, é um continente. E ressalta a grandiosidade dos continentes americanos, além da diversidade cultural e racial dos latinos “nos orgulhamos das nossas cores”.

Não é a primeira vez que a Corona critica o presidente americano. No ano passado, durante a campanha eleitoral, a empresa lançou uma campanha que chamava indiretamente Trump de “homem maluco”.

No final do ano passado, a Coca-Cola também lançou uma campanha ressaltado o orgulho do povo latino. A empresa colocou nas latas do refrigerante alguns sobrenomes de origem latina. Assista ao vídeo.