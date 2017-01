Corinthians irá abrir seu próprio pub em São Paulo

Uma boa estratégia de reposicionamento de marca é a que se alinha ao presente, mas também revê sua história. Depois do sucesso de lançamentos gastronômicos capitaneados por clubes como a Cantina Palestra do Palmeiras e a Hamburgueria 1903 do Grêmio, é a vez do Corinthians entrar neste jogo.

O empreendimento será um pub com o nome de St. George, santo padroeiro da equipe. Prevista para estrear em abril, a casa será instalada na Avenida Faria Lima e os planos neste campo são altos.

A marca pretende criar uma rede de estabelecimentos que será gerida pela SportFood, empresa que já cuida de negócios semelhantes de outros clubes, e busca em cinco anos inaugurar 101 unidades em shoppings, ruas e nos principais pontos do país.