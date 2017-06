Conheça seis campanhas para o Dia Mundial do Meio Ambiente

Boas campanhas se pautam pela sensibilidade em entender o mundo que vivemos e suas transformações. Atualmente, uma das causas que mais engajam é a do meio ambiente.

Em ações e filmes, se alerta sobre o desmatamento, emissão de poluentes e outros problemas que afetam o planeta.

Por ser um tema complexo, é necessário criatividade e comunicação alinhada para atrair e conversar com o público.

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5) e as ações em defesa desta bandeira, separamos algumas ótimas iniciativas sobre este necessário tema.

25 anos do Greenpeace no Brasil – Y&R

Sob o mote de celebração das mais de duas décadas da ONG no Brasil foi lançado um filme com objetivo de reiterar a missão da entidade: atuar de forma independente para proteger o meio ambiente.

A Mata é a Nossa Casa – DPZ&T

Para comemorar os 30 anos da SOS Mata Atlântica, a instituição utilizou a música “Casa” de Emicida para seu interativo filme 360° animado. A produção é da Vetor Zero.

A Floresta Nunca Morre Sozinha – DPZ&T

Em uma recente campanha impressa para a parceira SOS Mata Atlântica, a agência teve seu trabalho reconhecido e foi capa da Lürzer’s Archive, uma das mais respeitadas revistas de publicidade do mundo.

Salvemos São Conrado – Zohar Cinema

O filme foi produzido na época do campeonato mundial de surfe no Rio de Janeiro, quando São Conrado seria a sede da disputa, mas por causa da poluição foi a etapa relocada para a Barra da Tijuca.

Com isso, a produtora e a ONG Salvemos São Conrado criaram um filme para mostrar tudo que a região perde com o desrespeito à natureza.

Campo de Teste LG – Y&R

E se para mostrar que uma lavadora consome tão pouca água que é possível usá-la só com água advinda de cactos do deserto do Atacama (Chile)?

Sim, foi isso que a empresa fez para promover sua nova linha de produtos e conscientizar sobre o desperdício.

3 Segundos – Agência Tudo

Imagine este briefing: alertar sobre a poluição que os sete milhões de carros causam em São Paulo e pouca verba para conscientizar sobre o problema.

A saída encontrada foi mostrar que um encanamento de automóvel enche uma bexiga com poluentes em apenas três segundo.

A estratégia deu certo e impactou mais de 15 milhões de pessoas. Confira o videocase:

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.