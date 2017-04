Concorrentes provocam depois da United arrastar passageiro

Se você acompanhou as notícias mais quentes dos últimos dias, certamente se deparou com alguns vídeos, que rodaram o mundo, mostrando imagens de um passageiro sendo brutalmente retirado de uma das aeronaves da companhia aérea United, em Chicago.

Não bastasse a gafe absurda dos funcionários da empresa e o malabarismo do time de PR para fazer a gestão da crise de imagem da marca, agora as companhias concorrentes resolveram tirar proveito da situação, através de críticas e anúncios irônicos.

Aproveitando que nesta semana ganhou o título de melhor empresa do segmento de acordo com o TripAdvisor, a Emirates Online resolveu responder uma provação do CEO da United, que certa vez disse. “Essas companhias, não são companhias aéreas de verdade”. No anúncio abaixo, a Emirates rebate: “Não apenas somos uma companhia real, como somos a melhor companhia aérea”.

A Royal Jordanian foi um pouco mais sutil. “Arrastos em nossos voos são estritamente proibidos”, diz a mensagem publicada nas redes sociais da companhia.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.